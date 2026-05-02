◇セ・リーグ 中日4―0広島（2026年5月2日 マツダスタジアム）

中日の大野雄大投手（37）が、2日の広島戦で6回無失点に抑えて、通算100勝を達成した。

ウイニングボールを手にした大野は、入団時を振り返り「できると思ってなかったですね」としみじみ。「1つ勝つことの難しさを1年目から感じてました。なので、ここまで積み上げられるとは思ってなかった」と率直な思いを口にした。

また「一番思い出に残る試合は？」と聞かれると「今日ですね！」と即答。「まあ100勝目やからっていうことじゃなくてですね、やっぱり、直近の勝ちっていうのが一番うれしい。思い出に一番残るなって思いました」と語った。

大野は19年9月14日の阪神戦で、無安打無得点試合を達成している。また、22年5月7日の阪神戦では9回まで完全投球。延長10回2死から初安打を放たれ、快挙を逃したものの、印象に残る試合も多い。それでも左腕は「ノーヒットノーランとかもありましたが、まあ、時は経つんでね。一番、やっぱり直近の1勝が一番うれしいかな」と、過去の栄光には興味を見せなかった。

これまでも「100勝は通過点」と話していた37歳は、「これからも勝利を積み上げていきたいなと思います」と、次の登板を見据えていた。