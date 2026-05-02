Snow Manの佐久間大介さん（33）とバナナマンの日村勇紀さん（53）がMCを務める、日本テレビ系のバラエティー番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』が2日よる11時30分から放送。今大ブームとなっている“せいろ”を深掘りします。

番組は、佐久間さんと日村さんが世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶトークバラエティー。今回は、今、大ブームとなっているという“せいろ”がテーマ。近年、SNSを中心に『せいろ蒸し』が話題を集め、昨年のトレンド料理ワード大賞では大賞を受賞するなど、注目度が急上昇しています。

“推し”の魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”として、料理家のりんひろこさんとタレントの森香澄さん（30）が出演。りんさんは、20年以上“せいろ”料理を研究する専門家。森さんは、週の半分は“せいろ”料理をつくるなど、その魅力にどっぷりハマっているといいます。

■佐久間大介＆日村勇紀、せいろの万能ぶりを絶賛

当初は、“せいろ”でそんなに話が広がるのか と半信半疑だった佐久間さんと日村さんでしたが、手軽さや想像を超えるおいしさに驚きの連続。チーズフォンデュや、蒸しサケ定食、さらにはバターチキンカレーやオリジナル蒸し麺まで登場し、その万能ぶりに大盛り上がりとなります。

佐久間さんは「正直こんなにすごいやつだって思ってなかった」と魅了され、日村さんも「ほんとに大成功だよ」と大絶賛しました。