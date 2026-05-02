お笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介（46）が、2日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、SNSの乗っ取り被害を振り返った。

最近イライラしたことを問われ、「Xの乗っ取りです」と返答。3月に公式X（旧ツイッター）アカウントが、何者かに乗っ取られ、投稿された騒動を挙げた。

「先週か先々週くらい。Xのアカウントが乗っ取られまして。“X、おかしなってる。わざと？”みたいに言われて。見たら、僕のアカウントが“モリモトシゲキ”になっていたんですよ。（投稿された）文章とか、むちゃくちゃなことになっていて」

所属事務所にも連絡して、すぐに対応したものの、困った問題が起きたという。「「Xの変更できる回数が決まっていて、1日に3回か5回くらいしか変更できないんですよ」。変更の回数が、1日に可能な上限を超えてしまったようで、「僕、たまたま“モリモトシゲキ”だけ最後に残っちゃっていたんですよ。だから僕、“スーパーポジティブナルシスト モリモトシゲキ”という1日があったんですよ」と回顧。「ファンの方にも“どういうボケですか？”って」と、いじられたことを明かしていた。