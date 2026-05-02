◆パ・リーグ 日本ハム９―１０オリックス（２日・エスコンフィールド）

日本ハムは２日、乱打戦となったオリックス戦（エスコン）に逆転負け。あと１勝に迫っている球団通算５０００勝はお預けとなった。その中でも９回、代打で登場したドラフト３位ルーキー・大塚瑠晏（るあん）内野手（２２）がプロ１号となる右越えソロ。土壇場で放った一発でチームに希望をもたらし、「１本打って満足している訳ではないので、これからどんどん積み重ねていきたい」とうなずいた。

２球で追い込まれても冷静だった。２点を追う９回２死走者なし、２―２からの５球目、オリックス・マチャドの１５７キロを振り抜いた。右翼スタンドに飛び込むプロ１号ソロ。「すごく速いし追い込まれていたので、速いボールに合わせて迷わずいきました。いい感じで捉えられて角度も上がってたので、入ったかなという感じでした」と記念の一発を振り返った。

痛恨の逆転負けに、珍しく肩を落とした新庄監督も「大塚くんのあのホームランで、少し収まりましたけど」と語った一発。大塚は「打席の中で迷わずに振っていけている。思ったより打席内容もいい感じで、ホームランも思ったより早く出た。自信にもなる」。手応えをつかんだプロの舞台で、価値ある一打を積み上げていく。（山口 泰史）