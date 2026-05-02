中日、阪神、ＭＬＢで活躍した福留孝介さんが、シカゴ・カブス時代の破格の待遇を明かした。

２日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に福留さんは出演。今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、ＭＬＢ特有の習慣などを特集した。

カブスでも活躍するなど日米通算２４５０安打を記録した福留さん。カブスとは４年５３億円の破格の契約を結んでいたが、「僕ら契約もあるんですけど、移動の飛行機は必ずファーストクラス。チームが泊まるホテルも必ず５つ星で。僕はその中でもスイートルームっていうのが全部（条件で）ついていて」と回顧。

「労使協定で選手のホテルは必ず４つ星以上っていうのが決まってる。僕はその中でもあの（５３億円）契約だったので、全部一番上を」と明かし、共演の元メジャーリーガーたちを「すごい契約やなあ」と驚かせた。

さらに「マイナーは天と地ほどの差で」と話すと「普段は絶対、チャーター機じゃないですか。マイナーに行くと、８時間とか１０時間のバス移動。ノンストップのバス移動なんて当たり前ですし、飛行機で移動するとなったら、早朝４時とかに空港に行って、格安の飛行機にみんな乗って、渡されたチケットでそれに乗ってダブルヘッダーとかが当たり前で」と続けた。

共演のマイナー落ち経験している郄橋尚成さんを見ながら「すごいなと思うんですよ。そこでチャレンジしに行って」と感心すると、当の郄橋さんは「お金じゃないから」と胸を張っていた。