【大雨情報】大阪120ミリ 近畿南部150ミリ

気象庁は「大雨と雷および突風に関する全般気象情報」を発表しました。

前線を伴う低気圧が、３日（日）から４日（月）にかけて日本海を東北東に進み、前線が東日本から南西諸島を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みです。

【大雨警報】発表される可能性がある地域

3日（日）から4日（月）にかけて、大雨警報の可能性がある地域は、大阪府・京都府・石川県・静岡県・神奈川県など、広範囲に渡っています。

雨雲が予想以上に発達した場合や、雨が同じ場所で降り続いた場合には、情報をこまめにチェックするようにしましょう。

雨シミュレーション3日（日）4日（月）

雨の降りだしは、近畿地方は3日（日）の昼頃から、東海地方は3日（日）の夕方から、関東地方は3日（日）の夜からの見込みです。

活発な雨雲も予想されるため、道路事情が悪くなる可能性があります。交通情報にも気をつけましょう。

5月10日（日）まで 各都市の週間予報

週間予報を画像で掲載しています（各都府県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

寒暖の差も大きくなりますので、服装に気をつけましょう。

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