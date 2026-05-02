王林が4月8日に28歳の誕生日を迎えた。5月に入り誕生月を終えた王林が、Instagramを通じて自身の誕生日を振り返っている。

（参考：【画像】王林、28歳の誕生日にお茶目な表情「完璧過ぎる」）

王林は、「Happy birthday to me」「たくさんの愛に包まれてお誕生日月をおえました！28歳、王林からもたくさんの愛をみんなに届けたい」「けっぱっていくぞー！引き続き応援よろしくお願いします」と綴り、鼻と口の周りにバースデーケーキのクリームを付け、ウインクを決めたショットのほか、4月19日に開催されたキックオフミーティングでの誕生会でのオフショットなどをアップしている。コメント欄には「完璧過ぎる」「いつまでも綺麗」などのコメントが寄せられている。

3月31日をもって前所属事務所を退所し、4月1日より青森県弘前市に拠点を置くリンゴミュージックに復帰することをアナウンスした王林。2028年4月1日に運行休止が予定されている弘南鉄道大鰐線の中央弘前駅を起点として、地域の活性化を図るプロジェクトの一環でまずは王林プロデュースのアップルパイの販売を開始することを報告している。

（文＝リアルサウンド編集部）