野澤零温がFC東京4連勝に導く追加点、「色んなことを言われていた」不発の“重圧”跳ね除ける待望の今季初弾
[5.2 J1百年構想リーグ第14節 FC東京 2-0 川崎F 味スタ]
6試合ぶりの先発で結果を残した。FC東京のMF野澤零温は後半11分にチーム2点目をマーク。「自分があそこの距離感にいたからこそのゴールだし、みんながあそこまでつないでくれたからこそのゴール。決して自分だけのゴールではない」と謙虚に喜びを噛みしめた。
仲間がつないだボールを、ゴールに押し込んだ。1-0で迎えた後半11分、中盤の底からMF佐藤龍之介、MF佐藤恵允とボールが渡り、仲川輝人がPA右に進入。相手DFに阻まれたこぼれ球を、野澤が右足シュートで決め切った。
足を痛めた場面もあり、後半38分に途中交代。ピッチの外から勝利の瞬間を見届けた。チームは4連勝の快進撃で、暫定首位に浮上した。
「僕の感覚的にはまだ4連勝かと。いい流れだったし、気づいたら自分もいい流れに乗れていた。僕みたいな選手がもっともっと出てこないといけない。連戦なのでチームの総力が試されるし、僕みたいな選手がもっともっとチームのプラスアルファになって底上げしていかないといけない」(野澤)
前回スタメンで試合に出たのは、3月22日の第8節・東京ヴェルディ戦(△0-0/●PK2-4)だった。野澤は決定機を前に不発が続いた。「たくさん色んなことを言われているし、僕自身もそれを感じていた」。先発入りも期待の声に応えられず、その重圧を背負っていた。
「僕をよく思わない人もいると思う。ただ、応援し続けている人がいる中で、やっぱり結果が必要だった。まずひとつ、期待に応えることができてよかった。もっともっと数字を出して、チームのために走り続けて、結果を出し続けて必ず優勝したい」
ゴールの瞬間は、歓喜とともに安堵がこみ上げた。「まずはひとつ結果を残すことができてホッとしている。優勝に着々と近づいているのは自分自身もわかっているので。まずは目の前の試合に集中していきたい」。4連勝を成し遂げた原動力の一人として、さらなる快進撃を続けることを誓った。
(取材・文 石川祐介)
6試合ぶりの先発で結果を残した。FC東京のMF野澤零温は後半11分にチーム2点目をマーク。「自分があそこの距離感にいたからこそのゴールだし、みんながあそこまでつないでくれたからこそのゴール。決して自分だけのゴールではない」と謙虚に喜びを噛みしめた。
仲間がつないだボールを、ゴールに押し込んだ。1-0で迎えた後半11分、中盤の底からMF佐藤龍之介、MF佐藤恵允とボールが渡り、仲川輝人がPA右に進入。相手DFに阻まれたこぼれ球を、野澤が右足シュートで決め切った。
「僕の感覚的にはまだ4連勝かと。いい流れだったし、気づいたら自分もいい流れに乗れていた。僕みたいな選手がもっともっと出てこないといけない。連戦なのでチームの総力が試されるし、僕みたいな選手がもっともっとチームのプラスアルファになって底上げしていかないといけない」(野澤)
前回スタメンで試合に出たのは、3月22日の第8節・東京ヴェルディ戦(△0-0/●PK2-4)だった。野澤は決定機を前に不発が続いた。「たくさん色んなことを言われているし、僕自身もそれを感じていた」。先発入りも期待の声に応えられず、その重圧を背負っていた。
「僕をよく思わない人もいると思う。ただ、応援し続けている人がいる中で、やっぱり結果が必要だった。まずひとつ、期待に応えることができてよかった。もっともっと数字を出して、チームのために走り続けて、結果を出し続けて必ず優勝したい」
ゴールの瞬間は、歓喜とともに安堵がこみ上げた。「まずはひとつ結果を残すことができてホッとしている。優勝に着々と近づいているのは自分自身もわかっているので。まずは目の前の試合に集中していきたい」。4連勝を成し遂げた原動力の一人として、さらなる快進撃を続けることを誓った。
(取材・文 石川祐介)
走り込んできた野澤零温の一撃!— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) May 2, 2026
流れを引き寄せる追加点
ゴール動画
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第14節
FC東京vs川崎F
2-0
⌚️ 56分
⚽️ 野澤 零温(FC東京)#Jリーグ pic.twitter.com/1WNE0vHGQ6