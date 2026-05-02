◇NTTラグビーリーグワン1部第17節 BL東京35―29静岡（2026年5月2日 東京・秩父宮ラグビー場）

静岡は逆転負けで2季連続プレーオフ（PO）進出を逃した。

POを争うBL東京との直接対決。開始直後にLOジャスティン・サングスター（29）が「正しい位置を取り、タイミングも良かった」とキックチャージから先制トライ。幸先良いスタートを切り、前半30分にWTB山口楓斗（26）、34分にはWTBマロ・ツイタマ（30）がトライを挙げたが、流れをつかみ切れず。後半3分にPGで勝ち越しを許すと、18分から約4分間のスクラムを軸にした攻撃も、相手の粘り強い防御を崩し切れなかった。

「勢いが出ても、止められてしまいました」。No・8クワッガ・スミス主将（32）は無念の表情。サングスターも「ラインアウトなどでプレッシャーを受けてしまいました」とにじませた。

それでも、ラストプレーでWTBマロ・ツイタマ（30）の自身リーグ通算50トライ、奥村のゴールで勝ち点1を上積みして意地は見せた。藤井雄一郎監督（56）は「応援してくださる方のためにも、最終戦で勝利を」と9日、ホームでの横浜戦を来季巻き返しへの一歩とする決意を示した。