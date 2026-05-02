◆パ・リーグ ソフトバンク５―０楽天（２日・みずほペイペイドーム）

楽天のルーク・ボイト外野手（３５）とカーソン・マッカスカー外野手（２７）が２日、出場選手登録を抹消された。

石井一久ＧＭ（５２）が取材に応じ、両助っ人について言及。「再調整です。上（１軍）に来たかんじを見ていて打席数の確保をしてあげるべきなのか、下で調整するべきなのかも含めてで。我慢も必要なんですけど、現状のいろいろな面を含めたところですね。もちろん打席数の確保も大前提としてはしたいですけど、アットバット（打席）の感じが良くないな、と。いろんな部分をトータルで見ていかないといけないんで」と説明した。

ボイトは４月２２日に１軍に昇格していたが、思うような成績は残せていなかった。今季は１８試合に出場して打率１割２分６厘、３打点。打撃不振から抜け出せなかった。

マッカスカーは４月２５日に１軍昇格したが、再昇格後は１０打数２安打。持ち味の長打力は発揮できていなかった。

両助っ人に代わって、この日、繁永晟内野手（２３）と入江大樹内野手（２３）が出場選手登録された。