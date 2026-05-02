お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が２日、都内で、コンビ独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の生配信を行い、その模様を報道陣に公開した。

昨年１１月に初回を迎え、今回で７回目となった生配信。ゲストにタレント・伊集院光を迎え、実力派の２人ならではの濃密なお笑い談議を繰り広げた。

伊集院はこの日、番組で試してほしい企画をフリップに書いて持ち込みトークを展開。「ＡＩ松本人志をつくろう」という企画では、「Ｍ−１のせいで、すごい能力が高い、ルールの分かっているお笑いが出すぎてる。ルールが分かってる漫才なら、ＡＩが勝ちますよ」と指摘した。

これに松本も「それはそうなのよ」と同意。さらに「だから去年のたくろうっていうのは、今まで精密機械のような漫才になりすぎてたから、アドリブ性が強いというか、突発的にやってる感じのたくろうが優勝したのは、いったんその時期に来たんだろうなと思った」と分析した。

松本はさらに「たくろうが優勝したのがすごい納得いってて、俺がやりたい漫才にちょっと近くて」とたくろうを評価。「半練り漫才っていうか、完璧に決めないで、大体７割、６割で出て行って、あとは雰囲気で…っていうのが、俺の好きな漫才」と、レジェンドならではの漫才論も披露していた。

また伊集院は「僕の中で一番面白いネタ書いてる人って、メカニズムとかに関して言うと、パンクブーブーってすごくないですか？」と、２００９年のＭ−１王者・パンクブーブーの名前を挙げて評価。「もう１個１個見ても、声出ちゃうぐらい。なるほど。ここのフリはこのための、この瞬きはこのためのものか…っていうのが分かってちょっとやばいですよね」と手放しでたたえた。

一方で、「じゃあイコール、彼らがすごい一番になるかって言ったら、そうでもない」と語ると、松本も「『好きな漫才師誰ですか？』って、街頭インタビューして、そこまで上位には上がってこない」としつつ、「もっと評価されていい」断言した。