予防接種で別犬になってしまった柴犬の姿を紹介します。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万1000回再生を突破し、「吹き出してしまいました」「表情豊かなところ本当に大好き」「しょぼしょぼしておられる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院の注射で大暴れした犬→車での帰り道、疲れ切ってしまい…まるで別犬のような『表情』】

動物病院へ行くらんまるくん

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」の投稿主さんは、柴犬の『らんまる』くんの穏やかな日常を紹介しています。

毎年恒例の予防接種の日を迎えたらんまるくん。散歩を挟みながら、少しずつ動物病院へと向かいます。ただの散歩だと思っていたらんまるくんは、外から車に戻るとニコニコ笑顔に。そして、ついに動物病院の近くへと辿り着きました。

ついに病院に近付くと…

最初はいつも通りの様子だったものの、病院が近づくにつれて、周囲をキョロキョロと見回して落ち着かない様子に。「ここ、なんだか嫌な予感がする…」とでも言いたげな表情がじわじわとにじみ出ており、その分かりやすい反応に思わずクスリとしてしまいます。

いざ診察台の上に乗ると、らんまるくんは一転してカチコチ状態になっていたとか。さらに獣医師に対しては、力強い「一喝」で抵抗の意思表示。それでも抱えられながら、予防接種と耳の薬塗りは手際よく進められ、あっという間に終了したそうです。終わった瞬間、緊張の糸がぷつりと切れたかのように、そそくさとその場を離れようとしたといいます。

病院を後にし車へ戻ると、らんまるくんの表情は一変。さっきまでの緊張が嘘のように、しょぼしょぼとした疲れ切った顔になっていました。

静かに眠りへと落ちていく

注射を頑張ったらんまるくんの目はとろんとし、口元はゆるみ、限界に達したような表情で、疲れがにじみ出ていたそうです。そのまま静かに眠りへと落ちていく様子は、まるで大仕事を終えた人のよう…。

家に帰るころには少しずつ元気を取り戻し、家族になでてもらうと機嫌も回復したそうです。頑張ったあとの安堵と甘えが入り混じったその姿は、どこか人間くさく、見ている人の共感を誘ったのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「お注射頑張りましたね」「健康でいてくれてうれしいよ」「病院頑張ってくれてありがとう」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」には、らんまるくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。