NIB主催の食と遊びの祭典「DEJIMA博」が、長崎市で開幕しました。

「こどもでじまはく」も始まり、会場は多くの人で賑わっています。

2日に開幕した「DEJIMA博」。

メイン会場の「長崎水辺の森公園」などには、グルメやスイーツが全国から集結。

オープン直後から来場者が列をつくりました。

（佐世保市から）

「食べ物もいろいろあって、子どもが遊ぶ場所があるので楽しめる」

（長崎市から）

「いろんな全国の食べ物が食べられてうれしい。新しい発見もあってすごく楽しい」

（子どもたち）

「DEJIMA博、最高！」

ステージでは、人気芸人によるお笑いライブも行われ、初日から盛り上がりを見せました。

また 出島メッセ長崎では「こどもでじまはく」が開幕。

今年初お目見えの超巨大ふわふわ宇宙ステーションなど、子どもが体を動かして楽しめるコンテンツが勢ぞろいです。

（長与町から）

「初めて体験したから、楽しかった」

「(子どもと)一緒に汗かいて、楽しみたい」

会場では「こどもジョブチャレンジ」と題して、ニュースキャスター体験など、さまざまな “お仕事体験” も楽しめます。

こどもでじまはくは10日(日)まで。DEJIMA博は、6日(水)までの開催です。