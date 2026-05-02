2026年5月3日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
ヒマそうにしていると用事を押し付けられそう……。忙しなく動いて。
排他的な気分になりがち。部屋に花を飾って和むように。
ピリピリすると問題は滞るだけ。まずは楽観的になろう。
人生に影響を与える人と知り合えそう。出会いを大切にしよう。
集まりの世話役に徹して。縁の下の力持ちになると充実の1日に。
異性の友人を大切にしよう。友情が育てば親友になれるはず。
家に幸運が舞い込む日。クジや懸賞の当選欄をチェック。
自分の思いが友人に伝わりやすい日。何でも話してみて。
人間関係の中に幸運あり。はしゃぎ過ぎないことがカギ。
「自分」を押し出してOK。周囲は「強いあなた」を望んでいるはず。
普段よりリッチな食事や、ぜいたくな席での観劇を楽しむと◎。
信念を貫き通すこと。周囲から絶大な信頼を得られそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ヒマそうにしていると用事を押し付けられそう……。忙しなく動いて。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
排他的な気分になりがち。部屋に花を飾って和むように。
10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ピリピリすると問題は滞るだけ。まずは楽観的になろう。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
人生に影響を与える人と知り合えそう。出会いを大切にしよう。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
集まりの世話役に徹して。縁の下の力持ちになると充実の1日に。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
異性の友人を大切にしよう。友情が育てば親友になれるはず。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
家に幸運が舞い込む日。クジや懸賞の当選欄をチェック。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
自分の思いが友人に伝わりやすい日。何でも話してみて。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人間関係の中に幸運あり。はしゃぎ過ぎないことがカギ。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
「自分」を押し出してOK。周囲は「強いあなた」を望んでいるはず。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
普段よりリッチな食事や、ぜいたくな席での観劇を楽しむと◎。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
信念を貫き通すこと。周囲から絶大な信頼を得られそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)