◆プロレスリング・ノア「ＳＰＲＩＮＧ ＭＡＹＨＥＭ ＲＹＯＧＯＫＵ ２０２６」（２日、両国国技館）観衆４５３９

プロレスリング・ノアは２日、両国国技館で「ＳＰＲＩＮＧ ＭＡＹＨＥＭ ＲＹＯＧＯＫＵ ２０２６」を開催した。

ファン投票を参考に試合順がメインイベントとなったＧＨＣヘビー級選手権で王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａがかつてノアで修業し元ＷＷＥで「Ｗｈｉｔｅ Ｒａｖｅｎ Ｓｑｗａｄ」（Ｗ・Ｒ・Ｓ）のシェイン・ヘイストと７度目の防衛戦を行った。

３０分を超えた激闘は、ヘイストがＩｎａｍｕｒａを破り王座初奪取を果たした。

７度目の防衛に失敗したＩｎａｍｕｒａはバックステージで「悔しい…悔しすぎる」とうめいたが「ユーのノアラブの方がストロングだった」とヘイストをたたえリベンジマッチを要求した。

そこにＯＺＡＷＡが手を叩きながら「いやぁＩｎａｍｕｒａくん、とってもいい試合だったなぁ」と上から目線で評価し「ロクに話題も作れないチャンピオンですらない。一体、お前に何の価値があるんだよ」と断じた。

Ｉｎａｍｕｒａは「来たなハイエナ」と不快感を全開にすると「ユーは、何しにここへ来たんだ？」と問いかけると、ＯＺＡＷＡは復帰戦となった元日の日本武道館でＩｎａｍｕｒａに挑戦もＧＨＣベルトを奪還できなかった一戦に触れ「オレより強いとか勘違いしているんじゃないのか？今一度オレとお前の力関係をわからせるためオレと試合をしろ」と要求した。

これにＩｎａｍｕｒａは「ユーのオファー。オフコース。アクセプトしよう」と受諾し、両者の一騎打ちが決定的になった。