俳優の小池里奈さんのSPA!デジタル写真集「小池里奈 あなたのページをめくる」がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】マシュマロヒップの32歳女優 白肌引き立つハイレグ姿にうっとり

同写真集は、街の本屋を舞台に紡がれた恋物語をグラビアカットのみで表現していく。届いたカットでは、隣のテーブル席で読書にふける美女の姿を捉えており、近距離で美しい横顔を見ることができます。そして恋愛小説のような展開が起き、誘われて連れていかれたのは、なんと彼女の部屋。少しずつ服を脱ぎ、あらわになる美しい肢体。赤らむ頬が印象的で照れくさそうな表情や小池さんの代名詞であるマシュマロヒップが、胸がざわつかせます。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：佐藤佑一 ヘアメイク：YOSHi.T スタイリング：伊井田礼子）



【小池里奈さんプロフィール】

こいけりな 1993年9月3日生まれ 栃木県出身 T156 2004年にテレビドラマ『美少女戦士セーラームーン』に出演し、芸能界デビュー。その後は役者、タレント、グラビアアイドルなど多岐にわたって活躍し、幅広い世代から支持を得た。2017年には一時活動を休止するが、復帰。2024年にはデビュー20周年を迎えた。とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務める。最新情報は、公式X（@KoikeRina0903）、公式Instagram（@koike_rina_93）