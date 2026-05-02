「日本ハム９−１０オリックス」（２日、エスコンフィールド）

八回に逆転の３点三塁打を放ったオリックス・中川が、ヒーローインタビューでタジタジになる場面があった。

この日はちびっ子がインタビュアーを担当。「ナイスバッティングでした」と言葉をかけられ「ありがとうございます」と答えたところまでは順調だった。その後は「野球をしていて一番うれしかったことは何ですか？」などとこの日の試合内容とは直接関係のない質問が。オリックス選手の意外なエピソードを教えて、と問われると「結構難しいな、これ。意外なエピソード？ちょっと待って下さいね。何かあるかな」と考え込んだ。その後も「すいません、なんやろ。ちょっと時間下さい、すいません」と言ってしばらく考えを巡らせたが思い浮かばず「すいません、出てこないです」とギブアップした。

次の質問でも最近面白かったことを問われ「あんま、出てこないっすね」とギブアップ。それでも最後に他のチームには負けないオリックスの自慢を問われると「チーム全員があきらめないところ。試合を絶対あきらめないっていう気持ちはどのチームより負けてないと思います」と回答。最大５点ビハインドをひっくり返したこの日の試合にピッタリなチーム自慢で締めくくった。