声優の小林親弘がＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）の新ナレーターを務めることが、この日放送の同局系特番「ＯＮＥ ＣＨＡＮＣＥ ２０２６〜王者推薦 漫才Ｎｏ．１決定戦〜」（後６時５６分）放送前のミニ番組中で発表された。

最初は録音スタジオの片隅に背を向けて登場した小林は後ろ姿で画面に登場すると振り返り、「俺は不死身の杉元だーー」と絶叫。「ゴールデンカムイ」の杉元佐一役などで知られる人気声優として知られ、自らを十分にアピール。続けて「ということで今日からナレーターを務めます小林親弘と申します」と折り目正しくあいさつ。さらに「緊張しているんですけど、一生懸命頑張ろうと思います。よろしくお願いいたします」と深々と頭を下げた。

「Ｎキャス」のナレーターを５年にわたって務めてきた声優で俳優の津田健次郎が４月２５日の放送をもって同番組を卒業した。

２５日放送の番組エンディングで司会の安住紳一郎アナウンサーが卒業を伝え「夜のこの時間までお仕事されるということで大変だったと思いますが」とねぎらうと、津田はスタジオ２階のナレーションルームから「とても楽しかったです。本当に長い期間、色々なＶＴＲにナレーションをさせていただきました、本当に楽しかったです。ちょっとさびしいですが」と、あいさつ。最後に視聴者へのメッセージを求められると、津田は持ち前のイケボで「ご覧いただき、ありがとうございました」と呼びかけていた。