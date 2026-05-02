第1子出産・藤田ニコル、報告から一夜明け心境つづる「これまでに経験したことのないような感情になりました」
1日に第1子出産を発表したモデルでタレントの藤田ニコル（28）が2日、自身のXを更新。報告から一夜明け心境をつづった。
【写真】大きなお腹を抱えキャミ×デニムコーデを披露した藤田ニコル
藤田と夫で俳優の稲葉友（33）は1日、SNS上に連名で文書を掲載し、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。
続けて「初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と連名でつづった。
藤田は2日、自身のXで「お祝いのお言葉をたくさんいただき、本当にありがとうございます」と書き出し「我が子に会えた瞬間、これまでに経験したことのないような感情になりました 出産についてのお話は、またYouTubeでゆっくりお話しできたらと思っています」とつづった。
「まだ身体はボロボロの状態ですがしっかり回復させながら、子育ても頑張っていきたいと思います」とし、「写真は生まれてきてくれた日の空でした」と1日に投稿した写真についても説明した。
藤田と稲葉は2023年8月に結婚を発表。昨年12月には第1子妊娠を報告し、今年2月には性別が「女の子」であることを明らかにしていた。
藤田は2009年に第13回ニコラモデルオーディションでグランプリに選出。『Popteen』モデル時代にタレントとしてブレイクし、バラエティーで活躍した。17年10月からは『ViVi』専属モデルを務め、25年3月23日発売の5月号をもって卒業した。
稲葉は2009年に第22回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞し、翌10年にドラマ『クローン ベイビー』で俳優デビュー。14年には『仮面ライダードライブ』の詩島剛／仮面ライダーマッハ役を務めた。その後、多数のドラマ・映画に出演する。
【写真】大きなお腹を抱えキャミ×デニムコーデを披露した藤田ニコル
藤田と夫で俳優の稲葉友（33）は1日、SNS上に連名で文書を掲載し、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。
続けて「初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と連名でつづった。
「まだ身体はボロボロの状態ですがしっかり回復させながら、子育ても頑張っていきたいと思います」とし、「写真は生まれてきてくれた日の空でした」と1日に投稿した写真についても説明した。
藤田と稲葉は2023年8月に結婚を発表。昨年12月には第1子妊娠を報告し、今年2月には性別が「女の子」であることを明らかにしていた。
藤田は2009年に第13回ニコラモデルオーディションでグランプリに選出。『Popteen』モデル時代にタレントとしてブレイクし、バラエティーで活躍した。17年10月からは『ViVi』専属モデルを務め、25年3月23日発売の5月号をもって卒業した。
稲葉は2009年に第22回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞し、翌10年にドラマ『クローン ベイビー』で俳優デビュー。14年には『仮面ライダードライブ』の詩島剛／仮面ライダーマッハ役を務めた。その後、多数のドラマ・映画に出演する。