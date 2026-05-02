【3COINS】夏前に買って正解！おしゃれUV対策アイテム3選

プチプラなのにちゃんと使えるアイテムが揃うと話題の3COINS。今回は、夏のおでかけに欠かせないUV対策アイテムを紹介します。

おしゃれで気軽にコーデに取り入れやすいデザインも魅力です。これからの季節、かわいさも重視しながらUV対策もしてみて。

普段使いできる可愛さ...

●UVスカーフ（660円）

首元の日焼け対策にぴったりなUVスカーフ。さらっとした肌ざわりで、暑い日でも快適に使えるのがポイントです。バッグに巻いたりヘアアレンジにも使えるので、1枚あると着こなしの幅が広がりますよ。

「コーデにもUV対策にもあまりにも良すぎる」「普通にデザインが好き」とSNSにコメントが。UVカット率は93％以上と、しっかり対策できるのも安心です。

●フリル付きアームカバー(550円)

日差しが気になる季節に欠かせないアームカバー。スリコならフリル付きで、シンプルコーデも一気に華やかになります。しっかり腕をカバーしつつ、冷感素材タイプなら暑さ対策にもぴったりです。

実際に購入した人からは「袖として使ってもかわいい」「一目ぼれした！」「安いから速攻買った」とコメントが。実用性だけじゃなく可愛さも欲しいという人におすすめです。

●晴雨兼用折傘フラワーフチロゴ（1320円）

日差しも雨もこれ1本で対応できる、便利な晴雨兼用折りたたみ傘。フラワーデザインが、さりげなく可愛さをプラスしてくれます。さらに軽量でコンパクトなので、バッグに入れて持ち歩きやすいのも嬉しいポイントです。

SNSには「軽くて丈夫でめっちゃ使える」「駐車場から職場まで毎日使ってる」とコメントが。骨にはグラスファイバー素材を使用し、折れにくい仕様で、軽さと丈夫さを両立しているのも特徴です。

スリコのアイテムなら、気になるパーツをしっかりUV対策してくれます。店頭でもオンラインショップでも買えるので、もっと日差しが気になる季節になる前にゲットしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部