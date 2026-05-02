俳優のウィル・アーネット(55)が、スーパーモデルのキャロリン・マーフィー(52)と破局したと報じられている。映画「これって生きてる？」が公開中のウィルは、3月に行われた今年のアカデミー賞にもキャロリンを同伴していなかったことで、その関係に暗雲が漂っているのではないかと噂されていた。



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2人は共通の友人に紹介されたのをきっかけに、昨年9月から交際をスタート。それからおよそ2か月後のインタビューで、ウィルは2人が自然と気が合うと、ピープル誌にこう明かしていた。「一緒にいるようになってすぐ、気楽さがあった」「彼女がとても寛大な心の持ち主であるところが好きなんだ」



ウィルは元妻で女優のエイミー・ポーラーとの間の16歳と15歳の息子のほか、2024年までおよそ5年間交際していた元パートナーとの間に5歳の息子がおり、キャロリンも1999年から2002年にかけて結婚生活を送った元夫との間に25歳の娘がいる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）