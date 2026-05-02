

HIMARI、日本国内でデビューリサイタル

NHKスペシャル「バイオリニスト HIMARI 14歳、その響きの先に」が、５月３日午後９時から放送される。世界最高峰の音楽学校にわずか10歳で合格、世界の名だたる楽団と共演するなど、世界がその才能に熱い視線を送る14歳のバイオリニストHIMARI。「NHKスペシャル」は、HIMARIのデビューイヤー、１年に密着。特別に取材が許可された学校内で繰り広げられる独創的な授業の様子やコンサートの舞台裏などを届ける。

「往年の巨匠」を彷彿

名だたるオーケストラとの共演こそ成長の舞台

才能はいかに育まれるのか 名バイオリニストとの挑戦の日々

バイオリニストHIMARIとはHIMARIの魅力は、卓越したテクニックだけでなく、「往年の巨匠」を彷彿とさせるとさえ言われる深い音色。２歳よりバイオリンに親しみ、数々の国内外のコンクールで最高位を獲得。１０歳の若さで世界最高峰の音楽学校・カーティス音楽院に入学を許された。そこは、作曲家レナード・バーンスタインやバイオリニスト、ヒラリー・ハーンも学んだ学校。これまでほとんど取材を受け入れて来なかったが、今回、HIMARIの成長を記録するためならと、特別に取材が許可された。アメリカ５大オーケストラの一つフィラデルフィア管弦楽団、世界最高峰のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、名門スイス・ロマンド管弦楽団。本格的なコンサートデビューを飾った１年のHIMARIの共演相手は豪華そのもの。驚くべきはその選曲。異例の若さで注目を集めたベルリン・フィルとの共演では、誰もが驚くような曲を選び、ベルリン・フィルのコンサートマスターをして「私だったらこの曲を弾きたくはない」と語らしめた。どんな大舞台も、才能を引き出していく成長の糧。若き才能を、世界のオーケストラが育んでいく、かけがえのない瞬間の記録がここにある。

「巨匠のように弾いてみてくれる？」。指導教官のアイダ・カヴァフィアンは、26歳でカーネギーホールデビューを果たした室内楽の名手。すでにテクニックは「完璧」とさえ賞されるHIMARIに、その先の表現を、独創的な授業で伝えようとする。そこでHIMARIが見せたのは、師匠のアイダも驚く、音への愛情だった。「神童から偉大な音楽家になることは並大抵のことではない」と語るアイダ。 “歴史に名を刻む音楽家”という高みを目指す日々に密着した。

番組情報

NHKスペシャル「バイオリニスト HIMARI 14歳、その響きの先に」【放送予定】 ５月３日（日） 午後９時００分〜９時４９分【語り】 坂本美雨