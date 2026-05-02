プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との一戦は２日、東京ドームでゴングが鳴る。

尚弥の弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、ＷＢＣ同級４位・井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。

両タイトルマッチを前に、会場には史上初の３階級４団体統一王者で昨年１２月に現役引退を表明したテレンス・クロフォード氏（３８）も観戦に訪れた。大型モニターに姿が映し出されると、どよめきが起こり、東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチの試合中にも関わらず、次々と記念撮影を求められていた。

クロフォード氏は前日１日にダブル世界戦の前日計量に登場し、その後に都内で総合格闘家の平本蓮らとの対談に臨んだ。対談内で井上尚弥と中谷潤人の勝敗について問われると、「５０―５０のファイトで、より準備ができている方が勝つだろう」と話し、２日の試合に来場することを明言した。クロフォード氏は引退前まで、米専門誌「ザ・リング」によるパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で１位だった。