◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５巨人（２日・甲子園）

必死に食らいついた。巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）が２点を追う７回、チーム初得点となる適時打を放った。

０―２で迎えた７回２死一、三塁。「ヒットがあんまり出ない中で、ボビー（ダルベック）と岸さん（岸田）がヒットで繋いでくれた。どんな形でもいいので、なんとか１点取れば流れが変わるかなと思っていた」。先発・大竹の４球目、外角１１９キロチェンジアップをはじき返すと、打球は一、二塁間を抜け右前へ。１点差に詰め寄る貴重なタイムリーとなった。一塁ベース上では両手でガッツポーズ。「いいところに飛んでいってくれてよかった」と笑顔がはじけた。

この日は「７番・遊撃」で４試合ぶりのスタメン。沖縄・中部商時代に甲子園への出場経験はなく、同カードで初めて甲子園の土を踏んだ。守備では慣れないグラウンドに苦戦しつつも、回を追うごとに適応。「自分の中でしっかり情報処理しながらいい動きができたんじゃないかとは思う」とうなずきつつ「こういう風にしたけど、もうちょっといいプレーができたなと思うところが自分の中ですごくあった」と反省も欠かさなかった。

４月２１日に１軍に初昇格し、同日の中日戦（長野）でプロ初安打。ライバルひしめく内野で必死にアピールを続けている。「プレーを見返して、また明日に向けてしっかり準備していきたい」。レギュラーの座を必死でつかみに行く。（北村 優衣）