交通事故や脳卒中などにより脳に損傷を受け発症する高次脳機能障害。

高次脳機能障害のある人は全国におよそ22万7000人、新潟県内にはおよそ3800人いるといわれます。



目には見えない障害で誤解や偏見を受けるケースも。当事者、家族が抱える悩みや不安に耳を傾けます。

■見えない障害と闘う

仲睦まじく手をつなぐ母と娘。公園を訪れ季節の移ろいを感じることが習慣になりました。



新潟市に住む渡辺徳子さん(69)と娘の遠山綾子さんです。





■脳卒中や交通事故などで発症 高次脳機能障害とは

母・徳子さんは目に見えないある障害と闘っています。【娘 綾子さん】「この木なんだろうね」【母 徳子さん】「忘れた。それが障害ちゃ障害。覚えられない忘れることの方が早いんだから」抱えるのは高次脳機能障害です。

高次脳機能障害とは、交通事故や脳出血、脳梗塞などにより脳が損傷を受け、脳の機能がうまく働かなくなる障害です。



主な症状として記憶障害のほか、ぼんやりしていてミスが多くなる注意障害。自分で計画を立てて物事を実行できなくなる遂行機能障害。思い通りにならないと大声を出してしまう社会的行動障害などがあります。



高次脳機能障害のある人は全国におよそ22万7000人、県内にはおよそ3800人いるといわれています。

■48歳で脳出血で倒れ高次脳機能障害に

子どもとの時間を大切にして家族を明るく照らす母親でした。



しかし徳子さんは、48歳の時難病・もやもや病となり脳出血で倒れその後、高次脳機能障害と診断されました。

■苦悩する家族 慣れない介護に追い詰められ

当時、結婚直後だった娘の綾子さん。慣れない介護に精神的に追い詰められ、障害により変わっていく母の姿に戸惑う日々でした。



【母が高次能機能障害 遠山綾子さん】

「なんでこんなきつい言葉ばかり言うんだろうと、本当に戸惑ったし傷ついた。本人は悪気はまったくないところから高次脳機能障害の恐ろしさを感じましたね」



徳子さんは、障害により感情をコントロールすることが難しく、ときに家族などへきつい言葉を発するようになりました。

■高次脳機能障害により一変した生活

現在、夫の勝男さんと二人高齢者向け住宅で暮らす徳子さん。この日は娘の綾子さんが様子を見に訪れていました。



【高次能機能障害 渡辺徳子さん】

「私、病気になる前までは全部自分でやっていたから。車の運転もできたし、好きなところ行ってやっていたのがそれが一切できなくなった」



障害によりやりたいこともできなくなりました。

■記憶障害による影響も

また記憶障害のため……



【高次能機能障害 渡辺徳子さん】

「私病気になってから、毎日何かしら探し物していたんですよ。あれどこやったこれどこやった」



収納には、物の位置を忘れないためシールが張られていました。



外見から伝わりづらく「目に見えない障害」とも言われる高次脳機能障害。



周囲から理解を得られず、当事者はもちろんその家族も孤立しやすい傾向にあります。

■家族が悩みや本音を言い合える居場所を

自分のように悩み孤独に苦しむ家族を減らしたい。



綾子さんは去年、高次脳機能障害者の家族が悩みや本音を言い合えるグループ「ねえねえ」を立ち上げました。



この日は月に一度のお茶会。それぞれ家族の状況や悩みを打ち明けます。

■病気や事故で高次脳機能障害に 悩み戸惑う家族

【息子が20代で脳腫瘍 高次脳機能障害に】

「病気になった当時は、健康に生んであげられなくてごめんねという感じで。すごく自分を責めましたしそれが悔やまれました」



【息子が小学生で交通事故の被害 高次能機能障害に】

「まず命が助かるかわからないという状況だったので。最初は受け止めきれるというかまず命が最優先だった。高次脳機能障害と言われて、まず初めて聞いたのでどういうものか全く分からなかった」

■症状や程度は人ぞれぞれ ルールは考え方を否定しないこと

「ねえねえ」のルールはそれぞれの考え方を否定しないこと。

同じ悩みを抱えた人がここにはいます。



【高次能機能障害の家族は】

「こだわりが強いんですよ本当に。火曜日はこのワイシャツ、火曜日はこのおにぎりの具と。それ間違ったらとんでもないんですよ怒られる」



「まぁいいかとならないだよね」



「ならないならない」

■脳幹梗塞から高次能機能障害と診断

障害を抱えながら生きる人がいます。



新潟市に住む鈴木勝也さん(59)



およそ8年前に脳幹梗塞になり、体にはまひが残り高次脳機能障害と診断されました。

■高次脳機能障害者を受け入れ B型事業所

現在は就労継続支援B型事業所「スワン」で働いています。この日の仕事は、温泉旅館で使われるタオルの袋詰め作業。



「スワン」では高次脳機能障害がある人を中心に受け入れていて、現在19人が通っています。



【高次能機能障害 鈴木勝也さん】

「本当に恐ろしい病気ですよ。一夜にして家庭も仕事も全部パーですからね。自分の体も全部動かない、頭もなんかおかしいし……」

■集中力が続かず… 得られぬ障害への理解

作業開始からおよそ30分…眠そうにする鈴木さんの姿が。



【高次能機能障害 鈴木勝也さん】

「集中力……本当に30分くらいしか続かなくて。それ以降になると寝るか歌うか誰かとしゃべっているかしないとじっとしてられない」



鈴木さんは、高次脳機能障害により集中力が30分ほどしか続かないといいます。退院後、当時正社員として働いていた会社に復帰しましたが、集中力が持たず怠けていると勘違いされることも。



障害への理解は得られず、会社を退職しました。

■高次能機能障害の人の居場所に B型事業所の思い

スワンの施設長・石井祐子さん。家族に高次脳機能障害がありかつて介護をしていました。



高次脳機能障害の人の居場所になってほしいと語ります。



【スワン 石井祐子施設長】

「まずは安心してもらいたい。ここにいて病気を境に変わってしまった人も、この人変とか思うのではなくまるごとこの人はこうだからと受け止めて不安なく過ごしてもらいたい」

■後天性の障害 受け入れることに葛藤も

高次脳機能障害がある鈴木さん。診断からおよそ8年が経ちましたが、今も障害を受け入れきれていません。



【高次能機能障害 鈴木勝也さん】

「すごい葛藤がありますよ、受け入れるのに。ここでは素は出せますけども外の買い物してるときとか隠していますね。なるべく人と会わないように」

■高次能機能障害者支援法が施行

高次脳機能障害をめぐる国の動きも。



ことし4月、高次能機能障害者支援法が施行され、障害のある人や家族の支援を国や自治体の責務と明記し相談支援体制の充実などが掲げられました。

■当事者と家族 見えない障害が広く理解される日を願って

母が高次脳機能障害になり孤独に苦しんだ綾子さん。支援法に期待を寄せています。



【母が高次能機能障害 遠山綾子さん】

「脳の病気がある先には、高次脳機能障害という障害を負うリスクがあることを知ってほしい。障害者が制約を受ける、家族もそれに寄り添って生きていかなければいけないと認知が進んでいければと思っています」



手を取り合い前を向いて過ごしていくために。当事者や家族は目に見えない障害が広く理解される日を待ち望んでいます。