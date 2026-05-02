◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―４中日（２日・マツダスタジアム）

中日は連敗を３で止めた。大野雄大投手が６回無失点で今季３勝目。節目の通算１００勝に到達した。無得点で迎えた７回１死二塁では、その大野の代打で出場した阿部寿樹内野手が左前打で好機を広げ、一挙４得点。左腕に勝利投手の権利をプレゼントした。

井上一樹監督は「きょうも頼もしいピッチングでした」と拍手。「節目だからではなく、パフォーマンスとして、あれ以上ない。（０―０のまま）ずっと我慢していて、ご褒美の勝利になったと思います」とベテランをたたえた。昨季は本拠地での登板がほとんどだった左腕は、マツダでは２０１４年以来の白星。指揮官は「バンテリンドームが多かったけど、どこでも投げられるベテランであってほしい」と今後にも期待した。

代打の選択は「（どんな結果でも）全然、後悔はない。打順が回ってきていなかったら、まだ投げさせていたけど」と説明。阿部の貴重な一打を「やるべきことをやってくれた。勝てるときは、そういう仕事をできる選手がいるからこそ」と称賛した。