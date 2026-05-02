◇セ・リーグ 中日4―0広島（2026年5月2日 マツダスタジアム）

中日の大野雄大投手（37）が、2日の広島戦で6回無失点に抑えて、通算100勝目を手にした。

ヒーローインタビューで大野は「本当に自分の力だけでは100も勝てなかったと思いますし、僕にかかわってくださった方々に感謝の気持ちを伝えたい。いつも応援してくださって100勝届けられてよかったと思います」と感謝の言葉を口にした。

また、「100勝は通過点」と語っていた大野が、「次の目標」について問われると「次の目標は101勝目になると思います」と説明。その理由に「岩瀬さんはよくセーブの節目で“次の目標は？”というところで、次のセーブ数を言っていたのを覚えています。僕も101勝目を目指して次回登板頑張りたい」と、岩瀬流で宣言した。

このコメントには竜党も大満足。Xでは「ヒーローインタビューも胸を打つ！岩瀬さんのお名前が出て泣ける」「岩瀬さんのマインドは大野にも引き継がれてる。感動」「大野くんから岩瀬さんの名前出てきて泣ける」「次の目標は101勝目っていうのがいいね」などのコメントが集まった。

通算1002登板、407セーブを挙げた竜のレジェンド・岩瀬仁紀氏のコメントを使った大野の“機転”に、竜党も喜びの声を上げていた。

大野の勝利で、チームは昨季から7連敗中だった「鬼門」マツダスタジアムでの連敗も脱出。実は大野にとっても、同地で最後に勝ったのが14年9月11日以来という「鬼門」だったが、これを打破する白星だった。