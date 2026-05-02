転落した若手俳優がたどり着いたのは幽霊も訪れる定食屋。温かいごはんを通して繰り広げられる再生の物語【書評】

転落した若手俳優がたどり着いたのは幽霊も訪れる定食屋。温かいごはんを通して繰り広げられる再生の物語【書評】