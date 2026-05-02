Mrs. GREEN APPLE、スタジアムツアーのため大阪入り 来阪写真公開
【モデルプレス＝2026/05/02】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が5月2日、スタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』（5月4、5日開催）大阪公演のために来阪した写真が公開された。
【写真】ミセス、大阪入りの貴重ショット公開
最新曲にしてNHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌の「風と町」のMusic Videoを公式YouTubeチャンネルで公開したばかりの、Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）。ミセスは現在、スタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』を開催中で、5月4日よりヤンマースタジアム長居での大阪公演2日間を控えているが、本番2日前となった5月2日、メンバーが早くも大阪入りした模様が写真で公開された。
同ツアーは、MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催するものだが、MUFGスタジアム（国立競技場）での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初の快挙であり、また、ヤンマースタジアム長居2公演と7月のMUFGスタジアム（国立競技場） 2公演はファンクラブ会員限定公演となり、これも史上初めてのこととなる。
『ゼンジン未到』シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』以来およそ2年ぶりの開催となる。
4月の東京公演（MUFGスタジアム（国立競技場））では、2日間で計14万人が集結した“ゼンジン”。大阪に集まるJAM’Sが、どのような熱狂でヤンマースタジアム長居にミセスを迎え入れるのか？（modelpress編集部）
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◆ミセスが来阪
最新曲にしてNHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌の「風と町」のMusic Videoを公式YouTubeチャンネルで公開したばかりの、Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）。ミセスは現在、スタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』を開催中で、5月4日よりヤンマースタジアム長居での大阪公演2日間を控えているが、本番2日前となった5月2日、メンバーが早くも大阪入りした模様が写真で公開された。
◆ミセス、嵐以来の快挙
同ツアーは、MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催するものだが、MUFGスタジアム（国立競技場）での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初の快挙であり、また、ヤンマースタジアム長居2公演と7月のMUFGスタジアム（国立競技場） 2公演はファンクラブ会員限定公演となり、これも史上初めてのこととなる。
『ゼンジン未到』シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』以来およそ2年ぶりの開催となる。
4月の東京公演（MUFGスタジアム（国立競技場））では、2日間で計14万人が集結した“ゼンジン”。大阪に集まるJAM’Sが、どのような熱狂でヤンマースタジアム長居にミセスを迎え入れるのか？（modelpress編集部）
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