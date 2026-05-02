【大学1年生必見】騙される人続出！？新歓で出会う「クズ男の見抜き方」

大学生活のスタートとともにやってくる「新歓」。サークルや部活の歓迎会は、新しい友だちや恋人を見つける絶好のチャンスです。しかし、その場を狙っている「クズ男」も少なくありません。「やさしくて面倒見がいい先輩だと思ったのに、実は…」そんな後悔をしないためには、事前にクズ男の特徴を知り、対策を立てることが大切です。そこで今回は、大学1年生が「新歓で気をつけるべきこと」を、体験談やインタビューをもとにご紹介します。

お酒を無理に飲ませてくる男には要注意！ 新歓では「お酒を飲むのが当たり前」という空気になることも多いですが、そこで無理に飲ませようとする男性には注意が必要です。

「これくらい飲めるでしょ？」「俺が飲ませてあげるよ」と、あなたのペースを無視して飲ませようとする人は、あなたを大切にする気持ちがありません。

こうした男性は、酔わせて判断力を鈍らせたり、隙を作らせたりすることが目的のこともあります。

「飲めないならウーロン茶でいいよ」「無理に飲まなくて大丈夫！」と、あなたの意思を尊重してくれる男性こそ、本当に信頼できる人です。

自分のペースで飲むことを忘れず、危険な場面では「お酒は飲めません」とハッキリ断る勇気を持ちましょう！

甘い言葉を簡単に信じない！口だけの男を見抜く 新歓の場では、先輩が新入生に積極的に話しかけることが多く、特に女性には「可愛いね」「〇〇ちゃんと話してると楽しい！」など、甘い言葉を投げかけてくる男性がいます。

やさしくて褒め上手な先輩は魅力的に見えるかもしれません。

しかし、こうした言葉が誰にでも言える軽いものなのか、あなたを本当に大切に思っているのかを見極めることが大切です。

例えば、あなたの話をしっかり聞いてくれるかどうか、ほかの新入生にも同じことを言っていないかを観察しましょう。

本当に大切にしてくれる人を選ぶ 新歓は楽しくて、気が緩みがちですが、「みんながいるから大丈夫」という気持ちで流されると、後々後悔することもあります。 例えば、「新歓のあとに少し話そうよ」と言われてついて行ったら、しつこく口説かれたり、気づいたら2人きりになっていたり…。 そんな状況に巻き込まれないためにも、自分の意志をしっかり持ち、嫌なことは嫌と言うことが大切です。 また、本当にあなたを大切にしてくれる人は、無理に誘ったりせず、あなたの気持ちを尊重してくれます。 少しでも違和感があったら、一度立ち止まることが、クズ男を避ける最大のポイントです。 いかがでしたか？

今回は、「大学1年生が新歓で気をつけるべきこと」についてご紹介しました。

新歓は楽しいイベントですが、クズ男のターゲットになりやすい場でもあります。

出会いの季節だからといって焦らずに注意深く出会いを見つけていきましょう。

ライター Ray WEB編集部