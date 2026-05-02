【佐賀県】有明海を望む「たら竹崎温泉」の魅力とは？ 「月の引力が見える町」で竹崎カニと美肌の湯を堪能
佐賀県藤津郡太良町に位置する「たら竹崎温泉」は、有明海西岸に湧き出る亀の瀬温泉、たら竹崎温泉、太良嶽温泉という3つの温泉の総称です。地下約1,300mから汲み上げられる源泉は、泉温45.5度、湧出量1日346トンを誇ります。
泉質はナトリウム炭酸水素塩泉で、無色透明ながらもわずかに塩味を感じられるのが特徴。肌がしっとりすると評判で、「美肌の湯」として親しまれています。
また、この温泉地がある太良町（たらちょう）は、日本有数の干満差を誇る有明海に面しており「月の引力が見える町」として知られています。
現在9軒ある温泉宿では、刻一刻と表情を変える雄大な干潟の景色や、有明海を間近に望む露天風呂でのひとときを堪能でき、特に朝日や夕暮れ時のパノラマビューは格別の美しさです。
また、冬から春先にかけては「竹崎カキ」を自分で焼いて楽しむカキ小屋も立ち並び、旬の海の幸を堪能できます。周辺には観光スポットも充実しており、SNSでも話題の「大魚神社の海中鳥居」は、満潮時には海に沈む幻想的な景観を楽しめる必見のスポットです。
また、有明海を360度見渡せる「竹崎城址展望台」や、特産品のみかんや魚介類がそろう「道の駅 太良 たらふく館」も人気を集めています。ほかにも、みかん狩り体験や本格的なウィンナー作り体験など、アクティビティも豊富にそろっています。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
泉質はナトリウム炭酸水素塩泉で、無色透明ながらもわずかに塩味を感じられるのが特徴。肌がしっとりすると評判で、「美肌の湯」として親しまれています。
現在9軒ある温泉宿では、刻一刻と表情を変える雄大な干潟の景色や、有明海を間近に望む露天風呂でのひとときを堪能でき、特に朝日や夕暮れ時のパノラマビューは格別の美しさです。
「たら竹崎温泉」周辺には何がある？たら竹崎温泉を訪れた際の楽しみは、なんといっても一年中味わうことができる「竹崎カニ」です。新鮮なカニの姿煮や、地酒を甲羅に注ぐ「甲羅酒」など、その濃厚な旨味は多くのリピーターを魅了して止みません。
また、冬から春先にかけては「竹崎カキ」を自分で焼いて楽しむカキ小屋も立ち並び、旬の海の幸を堪能できます。周辺には観光スポットも充実しており、SNSでも話題の「大魚神社の海中鳥居」は、満潮時には海に沈む幻想的な景観を楽しめる必見のスポットです。
また、有明海を360度見渡せる「竹崎城址展望台」や、特産品のみかんや魚介類がそろう「道の駅 太良 たらふく館」も人気を集めています。ほかにも、みかん狩り体験や本格的なウィンナー作り体験など、アクティビティも豊富にそろっています。
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