【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはおつまみの定番
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、かむほどに味わい深い海の幸、鋭い音で開始や終わりを告げる道具、そして1日の汚れを落として寛ぐための空間という、3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が活躍する場面を頭の中に描き、パズルのピースを埋めるように共通の2文字を導き出しましょう。
□□め
ほいっ□□
ば□□ーむ
ヒント：乾燥させて作るおつまみの定番。スポーツの審判などが口に加えて音を出す器具を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
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↓
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▼解説
それぞれの言葉に「する」を入れると、次のようになります。
するめ（スルメ）
ほいっする（ホイッスル）
ばするーむ（バスルーム）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、古くから愛される乾物、競技シーンで欠かせない音、そして現代の居住空間という、多様なジャンルから言葉を組み合わせました。共通の「する」という響きが、和語の素朴な名称から外来語のカタカナ表記までをあざやかにつないでいます。音のつながりに注目することで、身近な単語の中に隠れた意外な共通点を再認識できますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、かむほどに味わい深い海の幸、鋭い音で開始や終わりを告げる道具、そして1日の汚れを落として寛ぐための空間という、3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が活躍する場面を頭の中に描き、パズルのピースを埋めるように共通の2文字を導き出しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ほいっ□□
ば□□ーむ
ヒント：乾燥させて作るおつまみの定番。スポーツの審判などが口に加えて音を出す器具を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
↓
↓
正解：する正解は「する」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「する」を入れると、次のようになります。
するめ（スルメ）
ほいっする（ホイッスル）
ばするーむ（バスルーム）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、古くから愛される乾物、競技シーンで欠かせない音、そして現代の居住空間という、多様なジャンルから言葉を組み合わせました。共通の「する」という響きが、和語の素朴な名称から外来語のカタカナ表記までをあざやかにつないでいます。音のつながりに注目することで、身近な単語の中に隠れた意外な共通点を再認識できますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)