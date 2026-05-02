春の関東高校野球県予選は２日高崎城南球場で準決勝２試合が行われ、関東大会出場をかけ、熱戦が繰り広げられました。

勝てば、春の関東大会出場が決まる準決勝。第１試合は、秋の王者・桐生第一と秋ベスト４の前橋商業が対戦しました。１回表、前商は１アウト３塁のチャンスで、打席には３番林。センター前に落ちるタイムリーヒット。クリーンナップの一打で前商が１点を先制します。

前商はつづく２回にも２アウトながら満塁のチャンスをつくり、打席には再び３番林。しかし、ここは桐一の先発住田が三振に切って取りピンチを切り抜けます。追いかける桐一は３回裏、１アウト２塁とし打順はトップへ。しかし、１番森田はセカンドゴロ、２番細谷はショートゴロに倒れ、同点に追いつくことはできません。

逆に前商は５回、４番塚越のタイムリー内野安打で１点を追加します。２点をリードされた桐一は８回裏、２アウトながら２塁３塁と一打同点の場面を迎えます。しかし、あと一本が出ず得点とはなりません。

前商はエース秋元が球数１３１球、９回を投げ切り９つの三振を奪うなど桐一打線を無得点に抑え、チームを２年ぶりの関東大会出場に導きました。

第２試合は秋準優勝の商大附属と去年の夏の王者・健大高崎の高崎勢同士の対戦です。健大は１回表４番佐藤麻恩のホームランなどで３点を先制します。

６点差で迎えた９回裏商大附属は４番渡辺大夢の３ランホームランで３点を返しますが、反撃もここまで、健大が６対３で商大附属に勝利し、５年連続、春の関東大会出場を決めました。

関東大会は今月１６日から千葉県で行われます。