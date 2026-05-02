大型連休に合わせ各地でイベントが行われる中、甘楽町にあるこんにゃくをテーマにした体験型の施設ではキャベツを使ったユニークな催しが始まりました。

キャベツにかぶりつく人たち。こんにゃくパークで春の大型連休に合わせてきょうから始まったイベントの一つキャベツの丸かじりです。

こちらの施設では物価高の中、近場でお得に楽しんでもらおうと去年から、「野菜王国ぐんま」の特産品キャベツを使ったユニークな取り組みを行っています。新鮮なキャベツの丸かじりに参加した人たちは制限時間３分以内でどれだけ食べることができたかを競います。

そのままかぶりつく人もいれば１枚づつちぎって食べる人もいて会場では声援や笑い声が響いていました。

また、こちらは１０００円で挑戦できるキャベツの抱え放題です。キャベツを抱えてテーブルに置けた分だけ持ち帰ることができます。参加した人は一つでも多く手にしようと真剣な表情で挑戦し、最も多い人で１４個抱えることができたということです。

こんにゃくパークでは６日までの大型連休期間、こんにゃくを積み上げて高さを競うイベントなどさまざまな企画を用意しています。