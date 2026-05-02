◇MLB ホワイトソックス8-2パドレス(日本時間2日、ペトコ・パーク)

ホワイトソックスに所属する村上宗隆選手がこの日、2回に13号3ランを放つなど活躍。チームは8得点を奪い大勝しました。

今季からメジャーに挑戦する村上選手は、開幕から持ち前の打撃力を発揮しています。本塁打数13本は今季ア・リーグだけでなく両リーグ通じて単独トップの記録です。ヨルダン・アルバレス選手やアーロン・ジャッジ選手ら並みいるスラッガーを上回る活躍に称賛が止まりません。

そしてこの日の3ランで打点数を『26』に伸ばし、27打点のアルバレス選手に次ぐア・リーグ2位タイに浮上しています。

また注目すべきは村上選手の長短打の打ち分けです。これまで27安打を放ち、そのうち長打は本塁打のみ。長打になれば100％フェンス越えとなっています。

さらに打点の打ち分けをみてみると、まず本塁打以外の打点は、4月1日のマーリンズ戦でのタイムリーによる1打点と、同5日ブルージェイズ戦の犠牲フライによる1打点のみ。そのほかは全て本塁打による打点となっています。

13本のうち満塁が1本、3ランが2本、2ランが4本、ソロが6本と、半数以上がランナーを置いた状態で本塁打を記録。勝負強さも発揮していることがわかります。

メジャー1年目ながら、驚異的な活躍をみせつづけている村上選手の今後の活躍から目が離せません。