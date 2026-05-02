男子テニスで、元世界ランキング４位、２０１４年全米準優勝の錦織圭（ユニクロ）が１日に、今季限りでの引退を表明してから一夜明けた２日、恩人・盛田正明氏から色紙が届いた。直筆で「盛田正明からの提言」として、

「テニスもビジネスも

厳しい目標こそ

成功への第一歩」

と、エールが書かれていた。

盛田氏は、「ソニー」の創始者のひとり、盛田昭夫氏の実弟で、私財を投じて２０００年に盛田正明テニス・ファンド（ＭＭＴＦ）を創設。ソニー副社長、日本テニス協会会長を歴任し、錦織を１３歳で米ＩＭＧアカデミーに派遣し、奨学金で支援し続けた恩人だ。

ＭＭＴＦは、派遣するジュニアに、１年間の目標を課す。ランキングや成績などさまざまだが、これが結構、厳しい。盛田氏も「大変だから、世界に出す。大変になってほしいわけです。それに耐えなきゃ、世界では勝てない。わざと大変にしていると話す。

その課題をクリアできないと、奨学金は打ち切りだ。厳しすぎるとも思えるが、盛田氏は「ＩＭＧアカデミーが、その子には向いていなかっただけかもしれない。別の道を行くなら早いほうがいい」という厳しさの中の親心だ。

盛田氏にとって、自身のビジネスでも同様だった。ソニー創始者のひとり、井深大氏に「いつも人と違うことをやれと言われていた」。常に違うものを探すことは非常に厳しい。しかし、そのおかげで、ソニーは独創的な家電を生み出し成功してきた。

きっと、盛田氏は、錦織に、君が成功したのは厳しい目標を持ち、それをクリアしてきたからだと言いたいのだろう。そして、引退後、再びテニスに関わるにしても、同じ気持ちを持ち続けなさいという提言ではないだろうか。２９日で９９歳になる恩人からの、優しくも厳しくもあるエールだった。

◆盛田正明（もりた・まさあき）１９２７年５月２９日生まれ。東工大（現東京科学大）卒。ソニー副社長、ソニー生命保険会長などを歴任し、２０００年に日本テニス協会会長に就任。２０１１年までつとめた。

◆盛田正明テニス・ファンド 私財を投じ２０００年に創設。９月から翌年の５月までを期間として、米ＩＭＧアカデミーに選手を送り出す。奨学金は年に１回の日米往復航空券、滞在費、学費などを含み、専属コーチなどをつければ、一期間で約１０００万円を超える。返済の義務はないが、世界１００位以内になると、賞金の１０％を５年間、基金に還元する。