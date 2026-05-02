◆パ・リーグ ソフトバンク５―０楽天（２日・みずほペイペイドーム）

楽天がソフトバンクに敗れ、６連敗を喫した。借金は今季最多の４。楽天の三木肇監督は「選手は最後まで諦めずにしっかり頑張ってやっている。当たり前だけども、選手たちは頑張ってるんで、何とか明日、連敗を止められるようにと思ってます」と絞り出した。

一発攻勢に沈んだ。両チーム無得点の３回。先発したウレーニャが２本の安打と四球で２死満塁のピンチを背負うと、栗原に満塁アーチを浴びた。４点のビハインドを背負う展開となった。さらに４回には山川にソロを被弾。リードを広げられた。ウレーニャは５回５失点。先発の役割を果たせなかった。指揮官は「強いボールもあったし、本人も感覚は良かったみたいだった。あとは相手チームの対策だったり、打ち取ったものがヒットになってからだったので。それも野球ですけど、次の登板に向けてしっかり準備してほしいという話もしたんで期待します」と語った。

打線はソフトバンク先発の大津の投球に手を焼き、無得点。後続の投手も打ち崩せずに完封負けを喫した。投打で力を発揮できずに完敗。三木監督は「初回にツーアウトからつながったんだけども、得点に繋げられなかったっていうのがあって。要所を抑えられた」と悔しがった。

シーズンはまだ序盤とは言え、このままズルズルいくことは避けたい。「完封で負けるのは自分も含めて、しっかりしていかなきゃダメなとこだと思う。明日、選手たちには切り替えて頑張ってもらいたい。一緒に頑張ろうと思う」と仕切り直しを期した。