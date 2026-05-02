「国宝級イケメン」殿堂入りの「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の八木勇征が、別人ショットを披露した。

八木は２日までに自身のインスタグラムを更新。「映画『ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ』本日公開です 神々廻というキャラクターを演じられたこと大変光栄です。原作者の鈴木先生、福田監督、関係者の皆様 本当にありがとうございます」と記し、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・目黒蓮主演の映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」（福田雄一監督）の役の金髪ロングヘアでのショットをアップ。

「熱量が込めに込められた作品は国境を超えて届くと思っているので １人でも多くの方に観ていただけることを心から願っております 劇場でお会いましょう」とつづった。

この投稿には、「 神々廻かっこよすぎたし京都弁がたまらなかったー」「まじ別人！」「カッコよすぎ、アクションシーンもかっこ良かった！」「アクションめーっちゃかっこよかった！！最高でした」「今日一日、脳内神々廻に取り憑かれてる」「ネイルハンマー振り下ろす冷酷な顔…めっちゃいい」「神々廻の目力！」「やばーい、かっこいい」などのコメントが寄せられた。