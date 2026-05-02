プロボクシングＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が２日、自身のインスタグラムを更新し、同日に行われたボクシング興行「ＴＨＥ ＤＡＹ」（東京ドーム）にＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝らと来場した様子を投稿した。

同興行で行われるＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチで王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔が対戦。元々は堤が井岡に対戦要求したが、井岡は拓真戦を選択。その結末を見届けにきたようだ。

井上拓真とは、２４年１０月に王座戦を行い、堤が判定勝ちを納めているが、再び王座を奪取した拓真との再戦に意欲を見せている。

井岡一翔には再三”ラブコール”を送るものの対戦に至っていない。過去には「今後やる流れが強まるのは確か」と発言しており、今後の動向が注目されている。

拓真と井岡の勝者には、同級２位でＷＢＣ王座への次期挑戦権を持つ那須川天心（２７）＝帝拳＝が挑む可能性がある。そこにＷＢＡ正規王者・堤が加われば、バンタム級戦線は盛り上がること必至だ。