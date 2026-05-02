Mrs. GREEN APPLE、大阪公演本番2日前…大阪入りの写真公開
Mrs. GREEN APPLEが現在、スタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』を開催中で、あさって4日からはヤンマースタジアム長居での大阪公演2日間を控えているが、本番2日前となったきょう2日、メンバーが早くも大阪入りした模様が写真で公開された。
【写真】仲良く…大阪入りでポーズを決めるMrs. GREEN APPLE
同ツアーは、MUFGスタジアム(国立競技場)で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に２日間開催するものだが、MUFGスタジアム(国立競技場)での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初の快挙であり、また、ヤンマースタジアム長居2公演と７月のMUFGスタジアム(国立競技場) 2公演はファンクラブ会員限定公演となり、これも史上初めてのこととなる。
『ゼンジン未到』シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』以来およそ2年ぶりの開催となる。
4月の東京公演（MUFGスタジアム(国立競技場)）では、2日間で計14万人が集結した“ゼンジン”。大阪に集まるJAM’Sが、どのような熱狂でヤンマースタジアム長居にミセスを迎え入れるのか。
【写真】仲良く…大阪入りでポーズを決めるMrs. GREEN APPLE
同ツアーは、MUFGスタジアム(国立競技場)で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に２日間開催するものだが、MUFGスタジアム(国立競技場)での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初の快挙であり、また、ヤンマースタジアム長居2公演と７月のMUFGスタジアム(国立競技場) 2公演はファンクラブ会員限定公演となり、これも史上初めてのこととなる。
4月の東京公演（MUFGスタジアム(国立競技場)）では、2日間で計14万人が集結した“ゼンジン”。大阪に集まるJAM’Sが、どのような熱狂でヤンマースタジアム長居にミセスを迎え入れるのか。