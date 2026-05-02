午後6時28分頃、東海地方、近畿地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

【映像】震度4を観測した地域

震源 奈良県

深さ 70km M5.7

震度4

尾鷲市 熊野市 三重紀北町 御所市 宇陀市 天川村 下北山村 御坊市 田辺市 新宮市 湯浅町 みなべ町 日高川町 白浜町 太地町 古座川町

震度3

半田市 蒲郡市 愛知美浜町 津市 伊勢市 松阪市

震度3 鈴鹿市 名張市 伊賀市 多気町 三重明和町 大台町 玉城町 三重大紀町 三重御浜町 紀宝町 長浜市

震度3 近江八幡市 草津市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 京都中京区 京都伏見区 京都西京区 城陽市 八幡市

震度3 京田辺市 南丹市 木津川市 久御山町 井手町 宇治田原町 和束町 精華町 南山城村 大阪都島区

震度3 大阪福島区 大阪此花区 大阪港区 大阪大正区 大阪西淀川区 大阪東淀川区 大阪東成区 大阪生野区

震度3 大阪旭区 大阪城東区 大阪東住吉区 大阪西成区 大阪淀川区 大阪鶴見区 大阪住之江区 大阪平野区

震度3 大阪北区 大阪中央区 大阪堺市堺区 大阪堺市中区 大阪堺市西区 大阪堺市南区 岸和田市 豊中市 吹田市

震度3 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市

震度3 大東市 大阪和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市 交野市

震度3 大阪狭山市 阪南市 島本町 能勢町 忠岡町 熊取町 田尻町 大阪太子町 千早赤阪村 神戸灘区 神戸兵庫区

震度3 神戸長田区 神戸西区 尼崎市 明石市 洲本市 豊岡市 宝塚市 南あわじ市 淡路市 奈良市 大和高田市

震度3 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 生駒市 香芝市 葛城市 山添村 平群町 三郷町 斑鳩町

震度3 安堵町 奈良川西町 三宅町 田原本町 曽爾村 御杖村 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町

震度3 吉野町 大淀町 下市町 黒滝村 野迫川村 十津川村 奈良川上村 東吉野村 和歌山市 海南市 橋本市

震度3 有田市 紀の川市 紀美野町 かつらぎ町 高野町 和歌山広川町 有田川町 和歌山美浜町 和歌山日高町

震度3 由良町 和歌山印南町 上富田町 すさみ町 那智勝浦町 北山村 串本町 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市

震度3 石井町 那賀町 牟岐町 美波町 北島町 土庄町

（ANNニュース）