滋賀レイクスの佐藤瑠一シャンドレイがB1最年少出場記録更新…16歳0カ月25日の新星がプロのコートへ

5月2日、滋賀レイクスU18所属でユース育成特別枠選手の佐藤瑠一シャンドレイがBリーグデビューを飾った。

佐藤は滋賀ダイハツアリーナで行われたサンロッカーズ渋谷とのB1リーグ第36節第2戦にメンバー入り。44－40と4点リードの第2クォーター残り14秒からコートに立つと、右コーナーから3ポイントシュートを狙うも惜しくも外れてしまった。

阿部真冴橙（仙台89ERS・ユース育成特別枠選手）が持っていたB1最年少出場記録を16歳0カ月25日に更新した。

東京都出身で現在高校1年生の佐藤は、173センチ72キロのポイントガード兼シューティングガード。滋賀U15ではキャプテンを務め、『京王 Jr.ウインターカップ2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会』では1試合平均23.5得点をマークし4位に入賞した。4月からは滋賀U18へのステップアップが予定されており、今年の2月にユース育成特別枠への登録が発表されていた。



㊗️B1最年少出場記録を更新㊗️

高校1年生がプロのコートに！

滋賀#11 佐藤 瑠一シャンドレイ選手がB1最年少出場記録を"16歳0ヶ月25日"に塗り替えました👏👏@shigalakestars

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- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 2, 2026

【動画】佐藤がコートインし、右コーナーから3ポイントシュートを放つ