川崎Fは今季初の2連敗…長谷部監督「今日のゲームもよくなかったと言わざるを得ない」
[5.2 J1百年構想リーグ第14節 FC東京 2-0 川崎F 味スタ]
90分での2連敗は今季初となった。川崎フロンターレの長谷部茂利監督は「ゲームの入りがいい中で、気をつけなければいけない時間帯、もしくは自分たちが取りたい時間帯で取られてしまった」と振り返った。
序盤こそ拮抗した展開からチャンスを作ったが、決め切ることができず。徐々に守勢に回ると、前半41分、後半11分と2失点。「前節も今節も、なかなか簡単には点数を取れない状況で、相手に点数を取られた。少しずつ守備はよくなっているが、しているつもりだが……複数失点をしているということで、今日のゲームもよくなかったと言わざるを得ない」(長谷部監督)。最後まで得点を奪えずに0-2で2連敗となった。
攻撃の形がよかったにもかかわらず、前半終了間際に失点。前半41分に中盤でのボールロストから一気にカウンターを食らい、仕留められた。長谷部監督は先制点を奪えなかったことを悔やみつつ、失点シーンを振り返る。
「何回に一回かはああいうカウンターを受けてしまう。ああいうところで止められないようでは。ファウルで止めろとは言わないが……(前の時点で)そういうミスをするなだが、そういうことも力不足。拙かった。勝つために必要なプレーはたくさんあるが、そのなかのひとつかなと。それで前半は0-0で折り返すべきだった」
中2日で先発を7人変更して挑んだが、奏功せず。指揮官は「それぞれの長所で勝負しようとしてくれたし、最後まで全力でやってくれた」と選手をねぎらう。「私のミス、私の戦術のところで足りなかったと選手には話しましたが……選手はよくやってくれました」。言葉を飲み込みながら、自身に責任を求めていた。
(取材・文 石川祐介)
90分での2連敗は今季初となった。川崎フロンターレの長谷部茂利監督は「ゲームの入りがいい中で、気をつけなければいけない時間帯、もしくは自分たちが取りたい時間帯で取られてしまった」と振り返った。
序盤こそ拮抗した展開からチャンスを作ったが、決め切ることができず。徐々に守勢に回ると、前半41分、後半11分と2失点。「前節も今節も、なかなか簡単には点数を取れない状況で、相手に点数を取られた。少しずつ守備はよくなっているが、しているつもりだが……複数失点をしているということで、今日のゲームもよくなかったと言わざるを得ない」(長谷部監督)。最後まで得点を奪えずに0-2で2連敗となった。
「何回に一回かはああいうカウンターを受けてしまう。ああいうところで止められないようでは。ファウルで止めろとは言わないが……(前の時点で)そういうミスをするなだが、そういうことも力不足。拙かった。勝つために必要なプレーはたくさんあるが、そのなかのひとつかなと。それで前半は0-0で折り返すべきだった」
中2日で先発を7人変更して挑んだが、奏功せず。指揮官は「それぞれの長所で勝負しようとしてくれたし、最後まで全力でやってくれた」と選手をねぎらう。「私のミス、私の戦術のところで足りなかったと選手には話しましたが……選手はよくやってくれました」。言葉を飲み込みながら、自身に責任を求めていた。
(取材・文 石川祐介)