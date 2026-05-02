佐久間大介が横分け×耳掛けヘアで雰囲気がらり！ジャケットスタイルの大人モードに「別次元の美しさ」「ビジュが神がかってる」「どタイプ」オンとオフのギャップにも反響

【動画＆写真】佐久間大介「&be」CMメイキング／佐久間大介が投稿したオフショット／佐久間大介「&be」ビジュアル／新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇

Snow Manの佐久間大介をブランドアンバサダーに起用した、&be（アンドビー）の新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇が公開。&beの公式SNSで、メイキング映像が公開された。

■佐久間大介、&beメイキング映像でツヤ肌際立つ表情を披露

映像では、ピンクヘアにブラックのジャケットを合わせた佐久間が、&beのベースメイクアイテムを手にさまざまな表情を見せている。

風を受けながらカメラを見つめる凛としたまなざしや、ヘア直しの際に見せるやわらかな笑顔など、現場での自然体な姿が収められている。

前髪をふんわり流したスタイルや、前髪を横分けにしてサイドを耳に掛けたスタイル、センター分けの耳掛けヘアなど、ヘアアレンジの変化も見どころのひとつ。&beのベースメイクアイテムで仕上げた美しい「ツヤ肌」も披露している。

また、ブランドプロデューサーの河北裕介とのトークも収録。さらに映像のラストでは、撮影後にピンクの花束を受け取る場面も。花束を抱えながら笑顔を見せる佐久間の姿が印象に残る。

SNSでは「ため息が出るほど美しい」「透明感と色気が共存した別次元の美しさ」「前髪横分けがどタイプ」「河北さん神の手すぎる」「オンオフのギャップがたまらない」「ビジュが神がかってる」といった声が寄せられている。

■佐久間大介が投稿したCMオフショット

■佐久間大介、&beビジュアル

■新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇

Snow Man

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