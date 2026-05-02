◇THE DAY（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシングのダブル世界戦興行「THE DAY」が2日、東京ドームで開催された。メインイベントでは世界4階級制覇と3階級制覇、32戦全勝同士の“世紀の一戦”で、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と中谷潤人（28＝M.T）が激突する。

この日は、“世紀の一戦”の他にも井岡一翔（37＝志成）が世界5階級制覇を目指して、WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）に挑む試合や元WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）が再起戦などもマッチメークされた。

会場にはWBA世界バンタム級王者・堤聖也（30＝角海老宝石）や大相撲大関の安青錦（22）など現役アスリートたちも足を運んでいた。

その他にも野球界から日米通算381セーブをマークした“ハマの大魔神”こと佐々木主浩氏（58）、DeNA前監督の三浦大輔氏（52）、そして今秋ドラフト1位候補に挙がる横浜の最速154キロ右腕、織田翔希（3年）も生観戦していた。

お笑い界からも「空気階段」鈴木もぐらとピン芸人の岡野陽一らも会場を訪れ、熱戦を見守った。