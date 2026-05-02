プロ野球 パ・リーグは2日、各地で3試合が行われました。

首位オリックスは4位の日本ハムとの打ち合いを制しました。4回までに投手陣が7失点するも、5点を追う5回に森友哉選手の2ラン、6回に宗佑磨選手の3ランが飛び出し、試合は振り出しに。そして1点を追う8回に中川圭太選手の走者一掃タイムリー3ベースで試合を決めました。

2位ソフトバンクは5位タイの楽天に快勝。3回に栗原陵矢選手の満塁弾で先制し、続く4回にも山川穂高選手のソロHRでリードを広げました。先発・大津亮介投手は7回無失点の好投で自身4連勝を飾っています。

3位の西武は5位タイのロッテ相手に逃げ切りました。序盤に押し出し四球などで2点先制し、4回にカナリオ選手の来日第1号2ラン、6回には石井一成選手の移籍後第1号ソロで追加点を挙げました。先発した武内夏暉投手は7回途中4失点も、リリーフ陣が無失点リレーを演じロッテの反撃を封じました。

3試合の結果、順位の変動は無し。勝利した西武は勝率を5割に戻しています。

＜2日のパ・リーグ結果＞

◆オリックス 10-9 日本ハム

勝利【オリックス】寺西成騎(3勝1敗)

敗戦【日本ハム】田中正義(0勝1敗)

セーブ【オリックス】マチャド(8S)

本塁打

【オリックス】シーモア3号、森友哉2号、宗佑磨5号

【日本ハム】清宮幸太郎6号、大塚瑠晏1号

◆ソフトバンク 5-0 楽天

勝利【ソフトバンク】大津亮介(4勝0敗)

敗戦【楽天】ウレ−ニャ(1勝1敗)

本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢7号、山川穂高6号

◆西武 5-4 ロッテ勝利【西武】武内夏暉(2勝2敗)敗戦【ロッテ】田中晴也(1勝3敗)セーブ【西武】岩城颯空(0勝1敗9S)本塁打【西武】カナリオ1号、石井一成1号