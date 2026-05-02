お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が5月1日、Instagramを更新。「#俺のオンナ」のハッシュタグとともに「メイクしてるけど部屋着」と投稿し、2009年に結婚した妻・藤本美貴の写真を公開した。

「写っていたのは、しっかりとメイクをしているにもかかわらず、部屋着というラフすぎるスタイルの藤本さんでした。“外出モード”と“完全オフモード”が同居した、なんとも不思議なバランスで、さらに視線をひきつけるのは、おでこを大胆に出した無造作なヘアスタイルでした」（スポーツ紙記者）

この投稿に対し、SNS上ではツッコミと称賛が入り混じる反応が続出した。

《飾らないのが本当に素敵》

《オデコが光っているところもすきｗ》

《俺のオンナはどんな服装でも髪型でも寝起きでも歳を重ねても様になってる》

芸能人のSNS投稿といえば、いわゆる“キメ写真”が主流だが、庄司の投稿はどこか空気感が違う。その理由を芸能ジャーナリストが語る。

「庄司さんの写真は、“撮ろうとして撮った1枚”というより、“その瞬間にしかない表情を逃さず拾っている”感じです。生活感が見え、それがリアルな魅力として伝わってきます。今回のように、メイクと部屋着というチグハグな状態でも成立してしまうのは、夫婦の距離感と信頼関係があるからこそです。まさに庄司さんにしか撮れない1枚です」

そして、この1枚にさりげなく“物語性”を加えているのが、部屋着の柄として写り込んだ『ハローキティ』の存在だ。ただのキャラクターに見えて、じつは2人にとって、大きな意味を持つ存在でもある。

「庄司さんは、藤本さんへのプロポーズ秘話をテレビ番組やイベントなどでたびたび明かしていますが、『サンリオピューロランド』で、キティちゃんが事前に預けていた婚約指輪を“運んできてくれた”ことでプロポーズが成功したと語っています。2人にとってキティちゃんはまさに“恋のキューピッド”的な存在です。そう考えると、今回のオフショットにキティちゃんが写り込んでいるのは、キューピッドが変わらず2人のそばにいる、そんなストーリーを感じさせる1枚です」（同前）

次にどんな「#俺のオンナ」が切り取られるのか。今後も注目があつまりそうだ。