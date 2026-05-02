佐々木沙羅、清楚な最新ショット※「佐々木沙羅」Instagram

写真拡大

　静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が1日までにInstagramを更新。タイトなニットのソロショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。

【写真】静岡朝日テレビ・佐々木沙羅アナ、天使みたいなインスタショットの数々（全10枚）

　早稲田大学出身で、2025年に静岡朝日テレビへ入社した佐々木。彼女が投稿したのは自身のソロショット。写真では、ロングスカートとタイトなニットを身に付けている。

　抜群のスタイルを収めた最新ショットに、ファンからは「可愛いです」「素敵」「めちゃ綺麗です」などの声が集まっている。

引用：「佐々木沙羅」Instagram（＠sasaki__sarah）