静岡の新人女子アナ、清楚な最新ショットに反響「可愛い」「素敵」
静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が1日までにInstagramを更新。タイトなニットのソロショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】静岡朝日テレビ・佐々木沙羅アナ、天使みたいなインスタショットの数々（全10枚）
早稲田大学出身で、2025年に静岡朝日テレビへ入社した佐々木。彼女が投稿したのは自身のソロショット。写真では、ロングスカートとタイトなニットを身に付けている。
抜群のスタイルを収めた最新ショットに、ファンからは「可愛いです」「素敵」「めちゃ綺麗です」などの声が集まっている。
引用：「佐々木沙羅」Instagram（＠sasaki__sarah）
【写真】静岡朝日テレビ・佐々木沙羅アナ、天使みたいなインスタショットの数々（全10枚）
早稲田大学出身で、2025年に静岡朝日テレビへ入社した佐々木。彼女が投稿したのは自身のソロショット。写真では、ロングスカートとタイトなニットを身に付けている。
抜群のスタイルを収めた最新ショットに、ファンからは「可愛いです」「素敵」「めちゃ綺麗です」などの声が集まっている。
引用：「佐々木沙羅」Instagram（＠sasaki__sarah）