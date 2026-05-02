かっこいい！ 西野未姫＆山本圭壱＆長女、シックに決めたマタニティフォトに反響
1月に第2子の妊娠を発表したAKB48元メンバーでタレントの西野未姫が1日にInstagramを更新。夫や第1子と並んだマタニティフォトを公開した。
【写真】西野未姫＆山本圭壱夫妻の2ショット
西野が「シックな感じでカッコ良い雰囲気なショット」と投稿したのは家族と撮影したマタニティフォト。複数公開されている写真には、ブラックコーデで決めた西野や夫の山本圭壱、2024年に誕生した第1子が並んだ3ショットや西野と山本の2ショット、さらに西野や第1子のソロショットも収められている。
この投稿にファンからは「みきちゃんかっこいい」「めっちゃ可愛いですね」「素敵」などの声が集まっている。
■西野未姫（にしの みき）
1999年4⽉4⽇⽣まれ、静岡県出⾝。AKB48の14期⽣としてデビュー。三銃士として活躍し、顔芸や大きなリアクション、誰よりも全力でダンスを披露するなどAKB48の中でバラエティ担当として存在感を放った。現在は多数のバラエティ番組で活躍中。SNSでは経験を活かしたダイエット方法や自宅片づけ術が好評。夫は極楽とんぼ・山本圭壱。2024年10月17日に第1子女児を出産。今年1月に第2子の妊娠を発表している。
引用：「西野未姫」Instagram（@nishinomiki_official）
【写真】西野未姫＆山本圭壱夫妻の2ショット
西野が「シックな感じでカッコ良い雰囲気なショット」と投稿したのは家族と撮影したマタニティフォト。複数公開されている写真には、ブラックコーデで決めた西野や夫の山本圭壱、2024年に誕生した第1子が並んだ3ショットや西野と山本の2ショット、さらに西野や第1子のソロショットも収められている。
■西野未姫（にしの みき）
1999年4⽉4⽇⽣まれ、静岡県出⾝。AKB48の14期⽣としてデビュー。三銃士として活躍し、顔芸や大きなリアクション、誰よりも全力でダンスを披露するなどAKB48の中でバラエティ担当として存在感を放った。現在は多数のバラエティ番組で活躍中。SNSでは経験を活かしたダイエット方法や自宅片づけ術が好評。夫は極楽とんぼ・山本圭壱。2024年10月17日に第1子女児を出産。今年1月に第2子の妊娠を発表している。
引用：「西野未姫」Instagram（@nishinomiki_official）