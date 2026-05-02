「ザ・ロック」の名でプロレスラーとしても活躍した俳優のドウェイン・ジョンソンが、女優のエミリー・ブラントと俳優スタンリー・トゥッチのハリウッド・ウォーク・オブ・フェイム授与式に出席した直後、ロサンゼルスで警察に停止させられていたことが分かった。TMZなどが報じている。



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ドウェインは式典を終えて車で移動中だった4月30日、警官に呼び止められ、違反切符を交付されたという。関係者によると、理由は車のスモーク(着色)フィルムだった。カリフォルニア州では前席側の窓は光の透過率が70％以上でなければならず、フロントガラスも上部4～5インチ(10～13cm)部分のみに制限が設けられている。州法では初回違反の場合は25ドル(約3800円)の罰金と是正命令が科され、再犯となると200ドル(約3万円)の罰金が科される可能性がある。



報道写真ではドウェインは車内で警官と話した後、落ち着いた様子で車外に出て対応。クリーム色のパンツに白シャツという装いで、直前まで華やかなセレモニーに参加していた姿そのままだった。



ドウェインはこの日、「プラダを着た悪魔2」の共演者スタンリーとエミリーの殿堂入りを祝うため出席しており、エミリーとは「ジャングル・クルーズ」に続き、2025年公開の「ザ・スマッシング・マシーン」でも共演している。華やかな一日の締めくくりは思わぬ形となった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）